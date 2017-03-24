Büyük hedeflere bu kadro yetmez

Beşiktaş geçen sezon şampiyon oldu. Bu sezon zirvenin en büyük adayı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde. Tabloya bakıp mevcut kadronun yeterli olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak Şenol Güneş'in belirttiği gibi asıl hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmaksa güçlendirme gerekli olacaktır. Ayrıca yaz transfer döneminde olduğu gibi beklenmedik ayrılıkların planları bozması ihtimaline karşı görünen o ki yönetim çalışmalara erken başladı.

Beşiktaş, Türkiye'de akılcı transfer politikası yürüten nadir kulüplerden biri. Rakiplerden daha ucuz ve daha başarılı bir kadro oluşturmuş olmak da bunun göstergesi. Ancak artık seviye çok farklı. Finansal fair-play kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte siyah- beyazlı taraftarları hareketli bir transfer dönemi bekliyor olacak.

Önceliğe sayısal yeterliliği koymakta fayda var. Örneğin şu an Beşiktaş'ın kulübesinde yedek kanat oyuncusu yok. Aras Özbiliz beklenen seviyede olmadığından dolayı bu bölgeye mutlak surette takviye gerekiyor. Gökhan Töre'nin dönüp dönmeyeceğine göre 1 ya da 2 transfer yapılacaktır. Diğer bölgeler için göze çarpan büyük bir sıkıntı olmasa da kaliteli bir stopere kimse hayır demez. Neticeye bağlanması gereken önemli konulardan biri de kiralık oyuncuların durumu. Aboubakar ve Talisca'nın kalıp kalmaması doğrudan oyun sistemini etkileyen bir karar olacak. Bu konuda alternatiflerin üretilip erkenden plan belirlenirse geçen sezon yaşanan sorunlar tekrar etmez. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olmak kaliteli futbolcuları ikna etmek için önemli bir koz.

Şenol Güneş mutlak surette yeni oyuncuları farklı mevkilerde ve rollerde deniyor. Bu yüzden alınacak isimlerin kadroya erken katılması büyük önem taşıyor. Transferleri bitmiş bir şekilde Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başlayabilirse bundan alacağı katkı çok fazla olacaktır.