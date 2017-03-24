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Carole’dan Tudor’a: Hocamız şimdi bile oynar

Igor Tudor ile Lionel Carole, Galatasaray taraftarlarıyla imza gününde bir araya geldi.
18:3624 Mart 2017
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Carole’dan Tudor’a: Hocamız şimdi bile oynar

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve sarı-kırmızılı futbolcu Lionel Carole, Beyoğlu GSStore'da Galatasaray taraftarıyla buluştu.

Burada kulüp televizyonuna konuşan Igor Tudor, taraftarın ilgisi için “Gayet güzel bir atmosfer. Taraftarla buluşmamız çok önemli. Güzel bir ortam var” derken milli ara ile ilgili olarak, “Bu tip araları çok sevmiyorum. Oyuncularımın birçoğu milli takımlara gitti. Az futbolcuyla idman yapmak zorunda kalıyoruz. Diğer taraftan dinlenme fırsatı buluyoruz. Arkadaşlar aramıza katılınca Adanaspor maçı hazırlıklarına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Juventus’ta 5 numaralı formayı giyen Igor Tudor’a, 5 numaralı Galatasaray forması hediye edilirken Hırvat teknik adam, “Benim için çok güzel bir sürpriz oldu” yanıtını verdi; Lionel Carole ise bu esnada “Hocamız şimdi bile oynar” esprisini yaptı.

Lionel Carole de imza gününde, “Taraftarlarla buluşmak her zaman güzel bir duygu. Bu camiaya hizmet etmek insanı gururlandıran bir şey. Bu güzel taraftarlarla böyle bir ortamda buluşmak beni inanılmaz mutlu etti” dedi.

Etiketler
galatasaray Igor Tudor Lionel Carole spor toto süper lig
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