Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya’da maçı izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Türkiye-Finlandiya maçını statta izledi.

A Milli Futbol Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Finlandiya ile yaptığı maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Erdoğan’ı, stat girişinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan’ın yanı sıra müsabakayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da takip etti.

Antalyalı futbolseverler milli maça yoğun ilgi gösterdi. Antalya Stadı’nda oynanan maç için satışa sunulan biletler, yaklaşık 10 gün önceden tükendi. Karşılaşmayı 33 bin futbolsever tribünlerden seyretti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Kosova maçının ilk 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. A Milli Takım, Finlandiya müsabakasına Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Arda Turan, Volkan Şen, Yunus Mallı, Olcay Şahan ve Cenk Tosun 11’i ile başladı.

Karşılaşma öncesinde yapılan koreografide yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.