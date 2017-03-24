Dursun Özbek’in hesap günü!

Galatasaray'ın 2017 yılı mali kongresinde yönetim için ibra oylaması yapılacak.

Galatasaray’ın 2017 yılı Olağan Mali Kongresi yarın saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin 2016 yılı mali performansının ibra oylamasının yapılacağı mali kongrede, son dönemde artan muhalif söylemlerin etkisiyle heyecanlı bir ibra oylamasının gerçekleşmesi bekleniyor.

Galatasaray’da yöneticilik yapan birçok duayen ismin Dursun Özbek’i ve yönetimini eleştirerek seçim kararı alması yönünde telkinlerde bulunacağı kongre öncesinde biliniyor. Futbol takımının şampiyonluk şansını yitirmesi, Sportif A.Ş.’nin yine zarar açıklaması, son dönemde üst üste gelen Nasuhi Sezgin, Levent Nazifoğlu ve Alp Yalman istifaları mali kongre öncesinde Dursun Özbek’i sıkıntıya sokmuştu.

Ancak Başkan Dursun Özbek’in geçtiğimiz hafta Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı uzun görüşme sonrasında Türk Telekom Arena’nın üst kullanım hakkını alması, stadın yanına yapılacak salon için gerekli tüm izinleri imzalatması ve Kemerburgaz’daki 200 dönümlük yeni tesis arazisinin Sarı Kırmızılı kulübe kazandırılmasıyla mali kongre öncesinde oldukça rahatlamasını da sağladı. Bu gelişmeler sonrasında Dursun Özbek ve yönetiminin ibra olması ve yola devam etmesi kuvvetli olasılık olarak görülüyor.