Yarı finale 4 takımımızın yükseldiği EuroCup Kadınlar’da finalin adı belli oldu. Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ kupa için karşılaşacak.
Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ arasındaki final maçları 5 Nisan ve 12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
MAÇLARIN DETAYLARI
EuroCup Kadınlar yarı final ikinci maçında Bellona AGÜ, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 64-58 mağlup ederek finale yükseldi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Gentian Cici, Marko Vuckovic, Jasmina Juras
Bellona Agü: Wauters 11, Dila, Ayşegül 3, Dubljevic 16, Gray 7, Şaziye, Sanders 6, Gizem 2, Wright 19
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Paris 20, Popovic 2, Snytsina 17, Hurst 7, Stankovic, Bahar 9, Gamze, Tuğba 3
1. Periyot: 14-18 (Hatay Büyükşehir lehine)
Devre: 25-34 (Hatay Büyükşehir lehine)
3. Periyot: 44-42 (Bellona Agü lehine)
EuroCup Kadınlar yarı final rövanş karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 81-68 mağlup ederek finale çıkmayı başardı.
Salon: Cafer Ağa
Hakemler: Georgios Poursanidis, Juris Kokainis, Pavel Fuska
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay 2, Eldebrink 4, Robinson, Leuchanka 2, Hollingsworth 11, Carson 15, Mc Bride 24, Vandersloot 14, Bahar 10
Galatasaray: Deniz, Pınar 5, Eshli, Traore 21, Naz, Cansu, Işıl 3, Papova 8, Silva 3, Seda, Vitola 8, Jefferson 20
1. Periyot: 16-9 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 41-30 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 59-52 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)