Evkur Yeni Malatyaspor derbiye hırslı hazırlanıyor

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 26. haftasındaki Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Dün İnönü Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklara başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, bugün yaptığı çalışmayla yoğun hazırlık temposuna devam etti. İlk çalışmaya Teknik Direktör İrfan Buz ve bazı izinli oyuncular katılmazken, bugünkü ikinci çalışma ise tam kadro yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın Orduzu Pınarbaşı'ndaki antrenmanı saat 15.00'te başladı ve yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenmana bütün futbolcular katılırken, takımın hırsı teknik heyeti memnun etti. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretindeki çalışmada oyunculara fiziksel yüklemeler yapılırken, Buz zaman zaman tempoyu ayarlamaları konusunda oyuncularını uyardı.

Elazığspor maçı hazırlıklarına pazartesi gününe kadar Malatya'da devam edecek Evkur Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'un gerek görmesi halinde salı günü Antalya'da kampa girecek.

Milli ara sakatlara yaradı

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor'a milli takım arası yaradı. Son haftalarda sakat oyuncusu sayısı fazlalaşan sarı-kırmızılılarda milli ara imdada yetişti. Mehmet Sak, Ferhat, Ayite ve Sadık Çiftpınar'ın sakatlıklarının düzelmesi için arayı fırsat olarak gören Malatya temsilcisi, bu oyunculara özel çalışma programları uyguluyor.

Sakat oyuncuların ligin 26. haftasında oynanacak Elazığspor maçında hazır hale gelecekleri belirtildi.