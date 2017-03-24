Fatih Terim, Türk futbolunda bir yeniliğin habercisi oldu!

Finlandiya galibiyeti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, gelen bir soru üzerine takımların maçlara daha fazla yedek oyuncuyla çıkacağının sinyalini verdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Terim galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söylerken, gelen bir soru üzerine ise Türk futbolunda bir yeniliğin gelebileceğini söyledi.

Fatih Terim: Televizyon başında kimsenin... Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiğimiz karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

‘Türkiye'de liglerinde yedek kadrosunun 23 kişiye çıkartılması noktasında bir çalışmanı var mı?‘ şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi:

“Ben bunu hep söylüyorum. Kulüplerimizin fazla soyunan oyuncuları için eğer maç başı anlaşmaları varsa, o zaman biraz ekonomik sıkıntı oluyor. Ama ben şu düşüncedeyim. Yedek soyunan giren her oyuncu girme ümidini taşır. Hiçbir zaman kulüpten takımdan kopmaz. Ancak, tribüne gönderdiğiniz her oyuncu kendini dışlanmış hisseder. İnsanın doğasında vardır. O yüzden biraz para kaybetmek, bir şey ifade etmez. Ama oyuncu kaybetmek çok şey ifade eder. Buradan hareketle biraz yedek kulübesini büyütüp, 20+3 bilemem ama şu bir gerçek ki, hoca için de bir kolaylık. Çünkü 2-0, 3-0 öne geçer, istediği oyuncuyu, genç oyuncuyu kullanabilir. O manada söylemiştim. Yine federasyonumuz başkan ve yönetime böyle bir şey sunacağım zaten. Burada bu psikoloji böyledir. Tabii son karar federasyon yönetim kurulunundur. 18'in dışında 10 oyuncu kalıyor. Az buz bir rakam değil. Böyle futbolun doğasında veya kanununda bu var. Ama belki 5 oyuncu daha oraya alabilirsen, psikolojik olarak daha hazır olabiliriz.”