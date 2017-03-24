Fenerbahçe Valencia’yı istiyor

Fenerbahçe, forvet hattına takviye için İngiltere’ye çıkarma yapacak. Ekvadorlu golcü Valencia’yı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, West Ham United yetkilileriyle masaya oturacak.

Robin van Persie, Fernandao ve Emenike ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, forvet hattına takviye yapacak. Sow'u yeniden kiralayacak olan sarı-lacivertlilerin gündemine gelen ilk isim ise bonservisi West Ham United'da bulunan ve Everton'da kiralık oynayan Enner Valencia. Ekvadorlu golcü, İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz, Fener'in teklifine ise sıcak bakıyor.

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Fenerbahçe, forvet bölgesinin yanı sıra her iki kanatta da forma giyebilen 27 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın bu transfer için görevlendirdiği iki yönetici, önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderekWest Ham United yetkilileriyle masaya oturacak. Ekvadorlu futbolcu, bu sezon Everton formasıyla 24 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.