Fenerbahçe’den ayrıldı, dünya yıldızı oluyor!

Türk kulüplerinin radarında olan Merih Demiral, Sporting Lizbon ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısından çıkan 19 yaşındaki futbolcu, dünya yıldızları yetiştiren kulübe geleceğini teslim etti.

Fenerbahçe’den Portekiz’e açılan genç stoper Merih Demiral, Portekiz devi Sporting Lizbon ile 2022’ye kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Sporting Lizbon’un Alcanenense takımına kiraladığı Demiral, buradaki performansıyla beğeni topladı. Yeni takımı ile 5 yıllığına sözleşme yapan Demiral, geleceğini Lizbon kulübüne teslim etti.

DÜNYA YILDIZLARINI YETİŞTİREN KULÜP

18 yaşında Fenerbahçe’den bedelsiz olarak ayrılan Demiral, 1.92’lik boyu ve güçlü fiziği ile geleceğin savunmacıları arasında gösteriliyor.

Türkiye Milli Takımı’nın 19 Yaş Altı ve 21 Yaş Altı kategorilerinde forma giyen yetenekli stoperi Portekiz takımı as kadrosuna hazırlıyor.

Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Luis Nani ve Ricardo Quaresma gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Sporting Lizbon, Türk futbolcu için önemli bir okul olacak.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER