Fenerbahçe’nin ‘1 numara’ planı!

Fenerbahçe, yeni sezonda da yerli kaleci geleneğini sürdürecek. Bursasporlu Harun Tekin konusunda mutlu sona yaklaşan yönetim, Volkan Demirel ve Ertuğrul’u da kadroda tutacak

Fenebahçe’nin yerli kaleci geleneği gelecek sezon da devam edecek. Volkan Demirel ile kontrat yenileyecek olan Fenerbahçe yönetimi, kiralık olan Fabiano ile yollarını ayıracak. Kanarya'nın hedefindeki 1. kaleci Bursasporlu Harun Tekin'in transferinde ise sona gelindi. Fener, yeni sezonda kalesini Harun Tekin, Volkan Demirel ve Ertuğrul Taşkıran üçlüsüne emanet edecek. Harun Tekin transferi gerçekleşirse, 1991'de Engin İpekoğlu'ndan Rüştü Rençber'e, Rüştü'den de Volkan Demirel'e süregelen yerli kaleci geleneği devam etmiş olacak.

Fenerbahçe Valencia`yı istiyor Fenerbahçe, forvet hattına takviye için İngiltere'ye çıkarma yapacak. Ekvadorlu golcü Valencia'yı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, West Ham United yetkilileriyle masaya oturacak. İlgili Haberi Oku

Öte yandan Fenerbahçeli yöneticiler, gelecek sezon takımda yer almayacak olan Fabiano'nun oynatılmasının hata olduğunu ifade etti ve kalenin Ertuğrul Taşkıran'a emanet edilmesi yönünde görüş bildirdi.