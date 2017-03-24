Fenerbahçe’nin ‘1 numara’ planı!

Fenebahçe’nin yerli kaleci geleneği gelecek sezon da devam edecek. Volkan Demirel ile kontrat yenileyecek olan Fenerbahçe yönetimi, kiralık olan Fabiano ile yollarını ayıracak. Kanarya'nın hedefindeki 1. kaleci Bursasporlu Harun Tekin'in transferinde ise sona gelindi. Fener, yeni sezonda kalesini Harun Tekin, Volkan Demirel ve Ertuğrul Taşkıran üçlüsüne emanet edecek. Harun Tekin transferi gerçekleşirse, 1991'de Engin İpekoğlu'ndan Rüştü Rençber'e, Rüştü'den de Volkan Demirel'e süregelen yerli kaleci geleneği devam etmiş olacak.
Öte yandan Fenerbahçeli yöneticiler, gelecek sezon takımda yer almayacak olan Fabiano'nun oynatılmasının hata olduğunu ifade etti ve kalenin Ertuğrul Taşkıran'a emanet edilmesi yönünde görüş bildirdi.