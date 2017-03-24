Galatasaray’ın Volkan Demirel şikayetinde ceza belli oldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank arasında oynanan basketbol maçında küfürlü tezahürat yapan Volkan Demirel'e 6222 sayılı yasa kapsamında 300 TL adli para cezası verildi. Demirel hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hüküm verildi.

Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan basketbol maçında hakaret içerikli tezahürat yaptığı gerekçesi ile 300 TL adli para cezasına çarptırıldı. Cezaya ilişkin tebligatı alan Demirel, bu cezayı ödedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 26 Ocak 2017 tarihinde Ülker Sports Arena’da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan basketbol maçında hakaret içerikli tezahürat yaptığı gerekçesi ile Fenerbahçe futbol takımının kalecisi Volkan Demirel hakkında resen başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttüğü soruşturma sonucunda Demirel hakkında cezai sorumluluğa ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, Demirel’e yüklenen suçun vasfının Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 Sayılı Kanun kapsamında adli para cezası gerektirdiği, bu kanun kapsamında Demirel’e 300 TL adli para cezası verildiği, Demirel’in de çıkarılan tebligata uygun olarak bu tutarı ödediği kaydedildi.