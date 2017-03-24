Galatasaray’da durmak yok

Galatasaray, Adanaspor ile yapacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda topa sahip olma çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, interval koşuyla idmana devam etti. Ana bölümde dar alanda 4’e 4 oynanan çift kale maçın ardından interval koşuyla antrenman sona erdi.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.

Galatasaray, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.