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GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
vs
ADANASPOR
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Galatasaray’da durmak yok

Galatasaray, Adanaspor ile yapacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
16:3924 Mart 2017
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Galatasaray’da durmak yok

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda topa sahip olma çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, interval koşuyla idmana devam etti. Ana bölümde dar alanda 4’e 4 oynanan çift kale maçın ardından interval koşuyla antrenman sona erdi.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.

Galatasaray, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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