Galatasaray’da favori Mangala

Borç batağından kurtulmak için önemli adımlar atan Galatasaray, yeni sezonda transferde adından söz ettirecek hamleler yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Igor Tudor'un “Öncelikle savunmayı güçlendirmeliyiz” demesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim şimdiden arayışa girdi. Galatasaray, bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Eliaquim Mangala ile ilgilenmeye başladı. Bonservisi Manchester City'de bulunan Fransız stoper kesin olarak gözden çıkarıldı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Oyuncunun İngiliz kulübünde futbol kariyerine devam etmeyecek olmasını koz olarak kullanacak sarı-kırmızılı yönetim, böylece transferi düşük bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın, 26 yaşındaki stopere 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önereceği ifade ediliyor. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen başarılı savunmacı 2 kez fileleri sarstı. Mangala bu sezon La Liga'da toplamda 1926 dakika forma giydi.