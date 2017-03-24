Galatasaray’da favori Mangala

Galatasaray'ın savunmadaki önceliği Valencia’da kiralık oynayan Fransız oyuncu Mangala... Bonservisi Manchester City’de bulunan 26’lık stoper, İngilizler tarafından gözden çıkarıldı.

Borç batağından kurtulmak için önemli adımlar atan Galatasaray, yeni sezonda transferde adından söz ettirecek hamleler yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Igor Tudor'un “Öncelikle savunmayı güçlendirmeliyiz” demesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim şimdiden arayışa girdi. Galatasaray, bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Eliaquim Mangala ile ilgilenmeye başladı. Bonservisi Manchester City'de bulunan Fransız stoper kesin olarak gözden çıkarıldı.

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3 YILLIK SÖZLEŞME

Oyuncunun İngiliz kulübünde futbol kariyerine devam etmeyecek olmasını koz olarak kullanacak sarı-kırmızılı yönetim, böylece transferi düşük bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın, 26 yaşındaki stopere 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önereceği ifade ediliyor. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen başarılı savunmacı 2 kez fileleri sarstı. Mangala bu sezon La Liga'da toplamda 1926 dakika forma giydi.