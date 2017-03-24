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Galatasaray’da favori Mangala

Galatasaray'ın savunmadaki önceliği Valencia’da kiralık oynayan Fransız oyuncu Mangala... Bonservisi Manchester City’de bulunan 26’lık stoper, İngilizler tarafından gözden çıkarıldı.
08:3824 Mart 2017
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Galatasaray’da favori Mangala

Borç batağından kurtulmak için önemli adımlar atan Galatasaray, yeni sezonda transferde adından söz ettirecek hamleler yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Igor Tudor'un “Öncelikle savunmayı güçlendirmeliyiz” demesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim şimdiden arayışa girdi. Galatasaray, bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Eliaquim Mangala ile ilgilenmeye başladı. Bonservisi Manchester City'de bulunan Fransız stoper kesin olarak gözden çıkarıldı.

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3 YILLIK SÖZLEŞME

Oyuncunun İngiliz kulübünde futbol kariyerine devam etmeyecek olmasını koz olarak kullanacak sarı-kırmızılı yönetim, böylece transferi düşük bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın, 26 yaşındaki stopere 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önereceği ifade ediliyor. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen başarılı savunmacı 2 kez fileleri sarstı. Mangala bu sezon La Liga'da toplamda 1926 dakika forma giydi.

Etiketler
Eliaquim Mangala fransa
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