Judo Milli Takımı Trabzon’da

Milli Kadın Judocular, Nisan’da yapılacak olan 2 büyük organizasyona Trabzon’da hazırlanıyor.

Önümüzdeki ay Rusya ve Çekya'da düzenlenecek olan Judo Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarına katılacak olan Judo Ümit Milli Kadın takımı çalışmalarını Trabzon'da sürdürüyor. 18 Mart'ta Trabzon Olimpiyat Hazırlık Merkezinde kampa giren genç judocular, 1-2 Nisan'da Rusya, 8-9 Nisan'da da Çekya'da yapılacak olan Avrupa Kupası maçlarında madalyalara ambargo koymaya hazırlanıyor. Milli Takım antrenörleri Ayhan Alayıldız, Gökçen Akgün, Serdar Kiraz ve Gülnigar Kumbasar eşliğinde Çok Amaçlı Spor Salonu’nda devam eden antrenmanları ziyaret eden Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Türkiye judoda son yıllarda büyük başarılara imza atıyor. Özellikle gençlerimizin gösterdiği performans, olimpiyatlar öncesi umut veriyor. Trabzon'da kamp yapan Milli takımımızın Rusya ve Çekya'da çok sayıda madalya alacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Rusya'daki Avrupa Kupası’na katılacak olan Ümit Milli Takım Antrenörü Gökçen Akgün, “Trabzon'da mükemmel tesisler var. Her anlamda iyi bir kamp geçiriyoruz. 2 haftalık kampın ardından önce 6 sporcu ile Rusya, ardından da 10 sporcu ile Çekya'daki Avrupa Kupalarına katılacağız. İkisinde de başarılı sonuçlar alacağımızdan şüphemiz yok” dedi.