Kadın basketbolcular çocuk hastanesinde

Samsun Canik Belediyespor Basketbol takımında görev yapan bayan basketbolcular, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuk hastaları ziyaret etti.

Kadın basketbolcular çocuk hastanesinde. Ziyaret öncesinde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, basketbolculara bardak hediye etti. Hediyelerin ardından kadın basketbolcular, serviste yatan minik hastaları ziyaret etti. Ziyarette çocuklara balon ve oyuncak bebek hediye eden sporcular, çocuklarla sohbet ederek onları neşelendirdiler.

Yabancı oyuncular Eshaya Murphy, Viktoria Mircheva, Frida Eldebrink, Briann Jolie January ve Glory Bassey Johnson, hastanenin özel hastane şeklinde olduğunu, çok temiz olduğunu ve hastaneyi çok beğendiklerini söylediler.Takımın kaptanı Tuğba Taşçı, takım oyuncuları Fatma Ata, Hülya Çoklar, Miray Şahin, Seher Karatay, Niray Sena Aral, Ceren Gökdemir ve Ayşe Pelin Gürçavdı da çocuk hastalara özel ilgi gösterdiler.

İlk defa bir hastane ziyaret yaptıklarını belirten Kulüp Başkanı Ercan Bayrak, Canik Belediyespor'a ait tüm takımın imzaladığı formayı başhekime hediye ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Oyuncular Samsunumuzun gurur kaynağı oldular. İnşallah hastanemizi beğenmişinizdir. Ülkemizde Kamu Hastaneleri olarak bütün imkanlara sahibiz. Yabancıları sağlık anlamında ülkemizde ağırlamaya hazırız” dedi. Kadın basketbolcular ziyaretin ardından hastaneden ayrıldılar.