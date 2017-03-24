Karşıyaka’da yarışa devam maçı

Spor Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta sezonun son 6 haftasına girerken play off yarışını devam ettirmek isteyen Karşıyaka, en yakın rakibi Niğde Belediyespor'la pazar günü İzmir'de oynayacağı müsabakaya bileniyor.

Grupta 45 puana ulaşan Niğde Belediyespor, play off hattında 5’inci sıraya yerleşirken son haftalarda sürekli ilk 5’e inip çıkan Karşıyaka ise 44 puanla 6’ıncı basamakta bulunuyor. Sezonun belki de en önemli 90 dakikasına çıkacaklarını belirten Başkan Mutlu Altuğ, “Bu maç bizim için play off mücadelesine dönüş karşılaşması olacak” dedi. Göreve getirildikten sonra oynadıkları 6 maçın 4’ünü deplasmanda oynadıklarını hatırlatan teknik direktör Atilla Güneş ise şöyle konuştu:

“Kastamonuspor 1966 ve Tokatspor gibi en uzak deplasmanlara gittik. Bu periyotta iç sahada oynadığımız 2 maçı da kazandık. Deplasmandan 2 beraberlik, 2 yenilgiyle döndük. Artık final haftalarındayız. Niğde Belediyespor maçını kazanırsak kesin olarak play off’a kalırız veya kaybedersek yarıştan koparız, diye bir durum yok. Biz son haftaya kadar hedefi kovalayacağız. Ama iç sahada yine kazanıp pes etmeyeceğimizi yeniden kanıtlamak istiyoruz.”