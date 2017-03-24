Kayserispor’da hazırlıklar devam ediyor

Kayserispor, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı da kayıpsız geçmek istiyor. İkinci yarıda aldığı flaş skorlarla adından söz ettiren Kayserispor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanda, U21 Takımı ile çift kale maç yaptı. Maçı A Takım, Welliton, Erdem Onur Beytaş ve Efe Halil Özarslan'ın kendi kalesine attığı gollerle 3-0 kazandı.

Kayserispor, 1 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Antalya Arena’da oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.