Kayseri’ye 6 milyon TL’lik tesis

Türkiye'nin en modern Güreş Eğitim Merkezi’nin temelleri Kayseri'de atıldı. 6 Milyon TL'ye mal olacak olan merkez 120 yataklı olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafında Kadir Has Stadyumu’nun yanına yapılan 120 yataklı Güreş Eğitim Merkezi’nin temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Hüseyin Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Adem Varlık ve çok sayıda bürokrat katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, güreş sporunun milletimizin ata sporu olduğunu ve güreşe daha çok önem verilmesi gerektiğini belirterek, “Buraya yapılacak olan güreş eğitim merkezi ülkemizi uluslararası spor platformlarında temsil edecek şampiyonlarımız inşallah bu merkezde yetişecek” diye konuştu.

İsmet Yılmaz: Bu okuldan nice şampiyonlar çıkacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da, eğitimin insanların en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu ifade ederek, “Bugün temellerini attığımız güreş eğitim merkezimiz bizim ata sporumuz olan güreşin eğitiminin verileceği en güzel okullarımızdan biri olacak. İnşallah bu okulumuzdan nice şampiyonlar çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Süleyman Kamçı: Türkiye’nin sayılı kamp merkezlerinden biri olacak

Vali Süleyman Kamçı ise, temeli atılan 120 yataklı güreş eğitim merkezinin Türkiye’nin sayılı kamp merkezlerinden olacağını, burada yetişen sporcuların Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını vurguladı.

Hüseyin Kaya: En modern güreş eğitim merkezimiz olacak

Merkez hakkında değerlendirmede bulunun Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Hüseyin Kaya, Türkiye’nin en modern güreş eğitim merkezi temellerinin Kayseri’de atıldığını vurgulayarak, “Ülkemizde güreşi en üst seviyelere taşımak için elimizden gelen tüm imkanları sağlıyoruz. Bu konuda hükümetimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, belediyelerimiz, Spor İl Müdürlüklerimiz hepsi özveriyle çalışıyor. Biz güreşe böylesi hizmetlerle katkı sağlayan herkese güreş camiası olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

6 Milyon TL’ye yapılacak

Bahçe alanıyla birlikte beş bin metrekarelik alana yapılacak olan merkez, 120 yatak kapasiteli olacak. Ayrıca konferans salonu, sporcu odaları, 350 metrekare alanlı antrenman salonu, fitness salonu ve diğer sosyal alanlar bulunacak. Güreş Eğitim Merkezi yaklaşık 6 milyon TL'ye mal olacak.