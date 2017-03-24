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Mehmet Demirkol: Türkiye Dünya Kupası’na gidemez

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri grubundan çıkamayacağını düşünüyor.
11:4324 Mart 2017
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Mehmet Demirkol: Türkiye Dünya Kupası’na gidemez

NTV Spor’da Spor Servisi programında yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, Türkiye’nin gruptan çıkma şansını değerlendirildi. “Türkiye gruptan çıkamaz diyen Demirkol, millilerin iç saha performansını eleştirdi.

Mehmet Demirkol’un sözlerinden satırbaşları şu şekilde:

Finlandiya zor maç. Evimizde 5 maç oynamışız, hiç kazanamamışız. Bundan daha açıklayıcı istatistik olabilir mi? Finlandiya puan durumunun anlattığı bir takım değil. Konya ve Antalya’da Türk Milli Takımı, İstanbul’da kazanamayacağı maçları kazandı. Ömer, Milli Takım’da hiç iyi oynamadı. Gökhan Gönül’ün bugün ekstra bir performans göstermesi gerekiyor bugün. Üzülerek söylüyorum Türkiye gruptan çıkamaz.

Etiketler
dünya kupası Finlandiya MEHMET DEMİRKOL türkiye
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