Milli ara Eren Derdiyok’a yaradı

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray’ın son 2 maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok, milli arada toparlandığını söyledi.

Forvette Lukas Podolski'nin alternatifsiz kalmasıyla zorlanan sarı-kırmızılılar, Eren Derdiyok'tan gelen iyi haberle moral buldu. 28'lik golcü, 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan Adana maçında forma giyeceğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle milli takıma davet edilmediğini ifade eden Eren, iyiye gittiğini belirterek şöyle konuştu: “Milli takım arası bana çok iyi geldi. Çalışmalara ve koşulara başladım. BU şekilde giderse en geç gelecek hafta takımla beraber olacağım ve gelecek maçta takıma dahil olacağım. Ciddi şekilde puan kayıpları yaşadık, bu bir gerçek. Halen bir ihtimal var, puan durumu ortada. Maç maç bakacağız ve mücadele edeceğiz. Hocamız Tudor çok hırslı bir teknik adam. İdman tarzı farklı ve o yüzden bazı etkilerini görüyoruz. Gelecek 9 maçı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz.”