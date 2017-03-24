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AKHİSAR BLD.SPOR
01 Nisan 2017 13:30
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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Okan Buruk’tan ilk uyarı

Akhisar Belediyespor, Teknik Direktör Okan Buruk ile Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Buruk, antrenmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
14:4524 Mart 2017
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Okan Buruk’tan ilk uyarı

Süper Lig’de zorlu bir randevuya hazırlanan yeşil-siyahlılar, sabah saat 11.00'de başlayan idmanda düz koşu, ısınma hareketleri ve orta sahada Teknik Direktör Okan Buruk ve teknik ekibinin de top kapmaca oyunu ardından iki takım halinde dar alan çift takım hücum ve topa müdahale çalışması yaptı. Milli takımlarda bulunan Miral Samardzic ile Sokol Cikalleshi'nin idmanda yer almadı.

İdman sonunda oyuncularla kısa toplantı yapan Buruk, iki haftalık arayı iyi değerlendirmek istediğini ve idmanda kendini gösteren formayı kapar diyerek oyuncuları uyardı. Yeşil-siyahlıların ara vermeden Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüreceği bildirildi.

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akhisar belediyespor okan buruk
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