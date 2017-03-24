Oleksandr Holovko: Sahada sıkı bir mücadele vardı

Ukrayna Ümit milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Holovko, "İyi bir organizasyon ve sahanın seçimi ile zeminden son derece memnun kaldık" dedi.

Ümit Milli Futbol maçın Türkiye ile Ukrayna 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmede bulunan Oleksandr Holovko, Türkiye ile bu yıl ilk kez karşılaştıklarını belirterek, “Çok önemli bir karşılaşmaydı. Eleme gruplarında daha önce çok fazla karşılaşmamıştık. Avrupa Şampiyonası öncesinde güzel bir maç oldu. Eleme gruplarında hangi oyuncuları daha iyi oynatabileceğimizi bu maçta gördük. İzleyenler açısından zevkli bir maç oldu. Sahada sıkı bir mücadele vardı” açıklamalarında bulundu.