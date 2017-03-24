Osmanlıspor tempo artırdı

Osmanlıspor, Süper Lig’in 26. haftasında karşılaşacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Günün ilk çalışmasına tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıkan mor-sarılı ekip, antrenmana ısınma koşusu ve ardından yapılan koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde dönüşümlü olarak isabetli pas organizasyonu ve 5 farklı etapta istasyon çalışması yapan oyuncular, dar alanda 7'ye 2 top kapma oyununa geçti. Antrenman, yarı sahada 3 takım halinde jokerli oynanan maçla son buldu.
1,5 saat süren antrenmana, hafif adale ağrıları bulunan Engin Bekdemir ve Musa Çağıran ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan; Badou Ndiaye (Senegal), Thievy Bifouma (Kongo), Avdija Vrsajevic (Bosna-Hersek) katılmadı.
Osmanlıspor 17.30'da yapacağı antrenmanla çalışmalarını devam ettirecek.