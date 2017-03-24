Osmanlıspor tempo artırdı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmeyi amaçlayan Başkent ekibi tempoyu yükseltti.

Osmanlıspor, Süper Lig’in 26. haftasında karşılaşacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Günün ilk çalışmasına tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıkan mor-sarılı ekip, antrenmana ısınma koşusu ve ardından yapılan koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde dönüşümlü olarak isabetli pas organizasyonu ve 5 farklı etapta istasyon çalışması yapan oyuncular, dar alanda 7'ye 2 top kapma oyununa geçti. Antrenman, yarı sahada 3 takım halinde jokerli oynanan maçla son buldu.

1,5 saat süren antrenmana, hafif adale ağrıları bulunan Engin Bekdemir ve Musa Çağıran ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan; Badou Ndiaye (Senegal), Thievy Bifouma (Kongo), Avdija Vrsajevic (Bosna-Hersek) katılmadı.

Osmanlıspor 17.30'da yapacağı antrenmanla çalışmalarını devam ettirecek.