Pınar Karşıyaka taraftarı belediye başkanından şikayetçi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı oynanan Pınar Karşıyaka-Umana Reyer Venezia maçının devre arasında Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın koruması tarafından darp edildiğini iddia eden Karşıyaka taraftarı Bahtım Adeş, mahkemeye başvuracağını açıkladı.

Başkan Akpınar’a küfretmediğini öne süren Bahtım Adeş, kendisine kafa atan şahsın tespit edildiğini belirtirken şunları söyledi:

“Avukatımla birlikte bu sabah ifade verdim. Olay yerinde şahitlerim de var. Burnum kırıldı ve operasyon geçirdim. Ensemde ve kolumla morluklar var. Bir hafta rapor aldım. Beş ay önce kalp krizi geçirip anjiyo olmuştum. Hem bana vuran şahsa, hem de onu azmettiren Hüseyin Mutlu Akpınar’a dava açacağım.”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise suçlamaları kabul etmedi. “Bizimle hiçbir ilgisi olmayan tatsız ve tasvip etmediğim bir olayın içine çekilmeye çalışılıyorum” dedi. Başkan Akpınar şunları söyledi:

“Aileme ve şahsıma edilen küfürlere kılıf bulmaya çalışıyorlar. Karşıyaka taraftarıyla ve camiasıyla hiçbir sorunum yok. Gerçek Karşıyakalılar nezaketi, saygıyı, hoşgörüyü hayatlarının merkezine oturtanlardır. Bana ve aileme küfreden ve sonrasında iftira atanları bu camianın dışında tutuyorum” dedi.