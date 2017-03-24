Robin van Persie’nin ücretini duyan kaçıyor

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Robin van Persie'yi transfer etmek isteyen takımlar, Hollandalı yıldızın yıllık ücretini duyunca geri adım atıyor.

Fenerbahçe’den yıllık 6 milyon Euro ücret alan Robin van Persie, Avrupa'da kendisine kulüp arıyor. Ancak Hollandalı yıldızın sarı-lacivertlilerden aldığı senelik ücreti duyan kulüpler geri adım atıyor. 2018 yılına kadar sözleşmesi olan RVP'yi sezon sonunda satmak isteyen Fenerbahçe'ye henüz gelen resmi bir teklif yok. Sarı-lacivertlilerde yönetim, sezon sonunda teklif gelmezse Van Persie ve menajeriyle masaya oturacak, bedelsiz olarak yollarını ayırmayı deneyecek. Kanarya'nın hedefinde, tecrübeli golcünün maaş yükünden kurtulmak var.

Ali Koç işbaşında Fenerbahçe'de, ilk yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olacağını duyuran işadamı Ali Koç'un hedefi, mevcut yönetime maddi katkı sağlamak. İlgili Haberi Oku

Bu sezon Fener formasıyla 27 maça çıkan RVP, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.