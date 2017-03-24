Robin van Persie’nin ücretini duyan kaçıyor

Fenerbahçe’den yıllık 6 milyon Euro ücret alan Robin van Persie, Avrupa'da kendisine kulüp arıyor. Ancak Hollandalı yıldızın sarı-lacivertlilerden aldığı senelik ücreti duyan kulüpler geri adım atıyor. 2018 yılına kadar sözleşmesi olan RVP'yi sezon sonunda satmak isteyen Fenerbahçe'ye henüz gelen resmi bir teklif yok. Sarı-lacivertlilerde yönetim, sezon sonunda teklif gelmezse Van Persie ve menajeriyle masaya oturacak, bedelsiz olarak yollarını ayırmayı deneyecek. Kanarya'nın hedefinde, tecrübeli golcünün maaş yükünden kurtulmak var.
Bu sezon Fener formasıyla 27 maça çıkan RVP, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.