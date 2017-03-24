Samsunspor’un Trabzon programı

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, milli maç arasını Trabzonspor ile yapacağı hazırlık maçı ile değerlendirecek.

A Milli Takım’ın Finlandiya ve Moldova maçları nedeni ile lige verilen arayı değerlendirmek isteyen Samsunspor, deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının yolculuk programı belli oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçları nedeniyle liglere 1 hafta ara verildi. Samsunspor, 26 Mart Pazar günü saat 16.00'da Trabzon'da oynanması planlanan hazırlık maçı için 25 Mart cumartesi günü sabah 09.00'da karayolu ile Trabzon'a hareket edecek. Aynı gün saat 17.00'de Trabzon'da bir antrenman yapacak olan kırmızı-beyazlı ekip daha sonra konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Samsunspor, son senelerde liglere verilen arayı Trabzonspor ile oynadığı maçlarla değerlendiriyor