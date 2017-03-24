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Aboubakar’a UEFA’dan 3 maç ceza

UEFA, Olimpiakos karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Aboubakar'a 3 maç ceza verdi
16:2124 Mart 2017
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Aboubakar’a UEFA’dan 3 maç ceza

UEFA, Olympiakos maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar’a 3 maç ceza verdi.

Beşiktaş’ın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı mücadelede topsuz alanda rakibine kafa atıp kırmızı kart gören Aboubakar’ın cezası açıklandı. UEFA Disiplin Kurulu, Kamerunlu futbolcuya 3 maç ceza verdi.

Siyah-Beyazlı oyuncu, takımının Lyon maçlarında ve turun geçilmesi durumunda yarı final ilk maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ın cezayı indirmek için UEFA Tahkim Kurulu’na itirazda bulunması bekleniyor.

Etiketler
beşiktaş ceza olympiakos uefa
Son güncelleme: 17:49 | 24.03.2017
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