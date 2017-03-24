Türkiye 1-1 Ukrayna / Maç özeti

Hazırlık maçında U21 Türkiye, U21 Ukrayna ile karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Türkiye 1-1 Ukrayna
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil
Türkiye: Muhammed Şengezer, Dorukhan Toköz, Mehmet Zeki Çelik, Ahmet Bahçıvan, Alperen Babacan (Dk. 64 Oğuzhan Çapar), Doğan Erdoğan (Dk. 64 Ahmet İldiz), Alican Özfesli, Orkan Çınar, Deniz Hümmet (Dk. 86 Muhammed Enes Durmuş), Yusuf Yazıcı, Kubilay Kanatsızkuş
Ukrayna: Kanevtsev, Kiruikhantsev, Lobai, Zotko, Oleksandr Osman, Vakulko, Vachiberadze, Zubkov (Dk. 66 Kochergin), Shved (Dk. 46 Dovbyk), Luchkevich (Dk. 59 Dudik), Boriachuik (Dk. 66 Tretiakov)
Goller: Dk. 40 Deniz Hümmet (Türkiye), Dk. 62 Vakulko (Ukrayna)
Sarı kartlar: Dk. 30 Yusuf Yazıcı, Dk. 88 Ahmet Bahçıvan (Türkiye), Dk. 55 Boriachuik, Dk. 67 Vachiberadze (Ukrayna)