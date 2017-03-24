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Türkiye 1-1 Ukrayna / Maç özeti

2019 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.
19:4224 Mart 2017
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Türkiye 1-1 Ukrayna / Maç özeti

Hazırlık maçında U21 Türkiye, U21 Ukrayna ile karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Türkiye 1-1 Ukrayna

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil

Türkiye: Muhammed Şengezer, Dorukhan Toköz, Mehmet Zeki Çelik, Ahmet Bahçıvan, Alperen Babacan (Dk. 64 Oğuzhan Çapar), Doğan Erdoğan (Dk. 64 Ahmet İldiz), Alican Özfesli, Orkan Çınar, Deniz Hümmet (Dk. 86 Muhammed Enes Durmuş), Yusuf Yazıcı, Kubilay Kanatsızkuş

Ukrayna: Kanevtsev, Kiruikhantsev, Lobai, Zotko, Oleksandr Osman, Vakulko, Vachiberadze, Zubkov (Dk. 66 Kochergin), Shved (Dk. 46 Dovbyk), Luchkevich (Dk. 59 Dudik), Boriachuik (Dk. 66 Tretiakov)

Goller: Dk. 40 Deniz Hümmet (Türkiye), Dk. 62 Vakulko (Ukrayna)

Sarı kartlar: Dk. 30 Yusuf Yazıcı, Dk. 88 Ahmet Bahçıvan (Türkiye), Dk. 55 Boriachuik, Dk. 67 Vachiberadze (Ukrayna)

 

Etiketler
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı ukrayna
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