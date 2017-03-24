Türkiye – Finlandiya maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde bugün Finlandiya ile karşılaşıyor. İlk 4 karşılaşma sonunda 5 puan toplayan ve gruptaki fikstür avantajına güvenen Ay-Yıldızlı ekibimiz, Antalya’da rakibini devirmek istiyor. Alınacak galibiyet, Rusya yolunda büyük önem taşıyor. Peki Türkiye - Finlandiya maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rusya’da yapılacak 2018 Dünya Kupası Avrupa elemeleri I Grubu'nda ilk 4 maçından 5 puanla ayrılarak 4. sırada bulunan Türkiye, bugün Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. Antalya Arena'da oynanacak Türkiye – Finlandiya maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Hırvatistan (D) ve Ukrayna ile berabere kalan, İzlanda'ya (D) yenilen, Kosova'yı mağlup ederek ilk galibiyetini alan Ay-Yıldızlılar, iddiasını sürdürmek için bugün Finlandiya'yı yenmek zorunda.

Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar Rusya vizesi alacak. En iyi 8 grup ikincisi play-off'ta karşılaşacak ve 4 takım daha Dünya Kupası'na rezervasyon yaptıracak. Grupta ilk 2 sırada yer alması gereken milliler, önemli bir fikstür avantajına sahip. Zirve mücadelesi vereceği Hırvatistan ve İzlanda ile iç sahada oynayacak olan Türkiye, üst üste oynayacağı Finlandiya, Kosova (D) ve Ukrayna (D) maçlarını alması durumunda ilk 2 yarışında öne fırlayacak.

TÜRKİYE – FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Türkiye – Finlandiya maçı TV8’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Ömer, İsmail, Selçuk, Oğuzhan, Volkan Şen, Arda, Olcay, Cenk

FİNLANDİYA: Hradecky, Halsti, Vaisanen, Arajuuri, Toivio, Raitala, Ring, Lod, Halsti, Arkivuo, Pukki