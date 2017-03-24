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TV’de bugün (24-03-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
08:5724 Mart 2017
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TV’de bugün (24-03-2017)

FUTBOL

2018 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı

Türkiye-Finlandiya ………..TV 8…………………….20.00

Hırvatistan-Ukrayna ………TV 8.5………………….22.45

21 Yaş Altı Milli Takım Hazırlık Maçı

Türkiye-Ukrayna……………NTV Spor…………….17.00

BASKETBOL

EuroLig

Darüşşafaka-Galatasaray..TRT Spor …………….20.15

Olympiakos-Real Madrid.Bein Sports 2 ………22.00

Barcelona-Kızılyıldız………Bein Sports 3 ………23.00

EuroCup Kadınlar Yarı Final

Yakın Doğu Üni.-G.Saray.GS TV………………….19.00

NBA

Milwaukee-Atlanta…………NBA TV……………….03.00

Lakers-Minnesota ………….S Sport………………..05.30

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Halkbank-Galatasaray……NTV Spor…………….13.00

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