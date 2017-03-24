TV’de bugün (24-03-2017)

FUTBOL
2018 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı
Türkiye-Finlandiya ………..TV 8…………………….20.00
Hırvatistan-Ukrayna ………TV 8.5………………….22.45
21 Yaş Altı Milli Takım Hazırlık Maçı
Türkiye-Ukrayna……………NTV Spor…………….17.00
BASKETBOL
EuroLig
Darüşşafaka-Galatasaray..TRT Spor …………….20.15
Olympiakos-Real Madrid.Bein Sports 2 ………22.00
Barcelona-Kızılyıldız………Bein Sports 3 ………23.00
EuroCup Kadınlar Yarı Final
Yakın Doğu Üni.-G.Saray.GS TV………………….19.00
NBA
Milwaukee-Atlanta…………NBA TV……………….03.00
Lakers-Minnesota ………….S Sport………………..05.30
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Halkbank-Galatasaray……NTV Spor…………….13.00