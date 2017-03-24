Yeni Malatyaspor’dan mağaza atılımı

TFF 1. Lig’de topladığı puanlarla Süper Lig’e yükselme adına büyük avantaj elde eden Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarın lisanslı ürün satılması yönündeki ısrarı üzerine harekete geçen yönetim kurulu, siparişini verdiği konteyner satış mağazalarını faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor lisanslı ürün satışı için konteyner satış mağazalarını faaliyete geçirecek. Kurumsallaşma adına önemli bir adım olarak görülen lisanslı ürün satışı ofislerini hayata geçirmek için gün sayan sarı-kırmızılı yönetimin, ürün satışından kulübe ciddi bir gelir beklediği ifade edildi. Lisanslı ürün satışı için siparişi verilen konteyner satış mağazalarından ilkinin Malatya'da eski belediye binası alanına kurulacağı belirtildi.

“Taraftarımızın bu işe sıcak bakacağını tahmin ediyoruz”

Konuyla ilgili konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil gevrek, “Taraftarımızın ciddi anlamda bu yönde talebi vardı. Bizde bu şekilde kulübümüzün lisanslı ürünlerini satma düşüncesini ortaya koyduk. İlk etapta bu konteynır satış ofisinden 1 adet yaptırdık. Bu mağazayı Malatya'da eski belediye binası alanının olduğu yere kurmayı planlıyoruz. Daha sonra İstanbul için de bundan düşünüyoruz. Taraftarımızın bu işe sıcak bakacağını tahmin ediyoruz” dedi.