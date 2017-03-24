Yılmaz Vural: 9 maçı kazanmak istiyoruz

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, taraftarlardan sabır beklediğini ifade ederek, kalan 9 maçı da kazanıp Süper Lig'e çıkma hedefinde olduklarını açıkladı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise teknik adam konusunda istikrarı yakalayamadıklarından yakındı.

TFF 1. Lig’de aldığı kötü sonuçların ardından görevi bırakan Okan Buruk’tan sonra Göztepe’de teknik direktörlük görevini devralan Yılmaz Vural, kulüp başkanı Mehmet Sepil ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Göztepe Adnan Süvari Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda hayal ettiği istikrarı bir türlü yakalayamadığını söyleyen Başkan Mehmet Sepil, “Göztepe’de 3. yılımı dolduruyorum. Yılmaz Vural benim çalıştığım 4. teknik adam oldu. Sürekli değişim yapmak elbette iyi bir şey değil. Ama maalesef futbol başarıya endeksli. O nedenle birisiyle uzun süreli çalışma prensibini hayata geçiremedik. Hedeflediğimiz yere gelemeyince mecburen, istemeye istemeye teknik adam değiştiriyoruz” dedi.

“Yılmaz hocamız çok başarılı olsun ki onunla sürekli beraber çalışalım” diyen Başkan Sepil, “Ben kendisinin takımımızı layık olduğu yere getireceğine kesinlikle inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Vural: “Halil, Tayfur ve Jahovic hiç bir takımda yok”

TFF 1. Lig’deki en iyi hücum oyuncularının kendilerinde olduğunu iddia eden Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Halil, Tayfur ve Jahovic gibi üçlü hiçbir takımda yok. Başka takımlarda görev yaparken Halil ve Tayfur’un kesinlikle transfer edilmesi raporunu verdim. Ayrıca orta saha oyuncumuz Segbefia’yı da çok istedim. Şimdi bu futbolcuların olduğu takımdayım. Böyle kaliteli bir kadro ile çalışmak benim için de büyük şans” ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan sabır isteği

Futbolcuların 3 maç üst üste alınan yenilgilerin ardından psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, “Aslında ben futbolcuların böyle bir problem yaşamasını anlamıyorum. Futbolcunun psikolojisi bozulmaz. Hele ki Göztepe gibi kurumsal, ekonomisi iyi olan bir kulüpte oyuncu böyle sorunları bahane edemez. Üç çocuk okutan madenci babanın sorunları olur, futbolcuların değil. Böyle bir garipliği kabul edemem” dedi.Taraftardan sabır isteyen Vural, “Bizleri desteklemekten vazgeçmesinler. Seyircimiz de ani tepkiler vererek takımın motivasyonunu düşürmesin” diye konuştu.

“9 maçı da kazanmak istiyoruz”

Ligde kalan 9 maçta hepsini kazanmak istediklerini kaydeden Vural, “Güçler dengesinde sonuncu ile 1. arasında fark yok. Biz 9 maçı kazanacak şekilde çalışalım, kazanalım ondan sonra Allah büyüktür. 9’unu da kazanıp çıkamıyorsak, çıkamayacağız yani” dedi.

Vural, futbolda çok bahane üretilebileceğini anlatarak, “Bu işin bahanesi yok. Futbolun küfründen bir şey olmaz, herkes deşarj olmaya geliyor, duymayın kardeşim küfrü müfrü, işinize bakın” diye konuştu.

“Koskoca Türkiye’de Galatasaray’da çalışacak bir Türk antrenör yokmuş”

Vural, Galatasaray’ın teknik direktörlük için Igor Tudor’la anlaşmasını kabul edemediğini belirterek, “Koskoca Türkiye’de Galatasaray’da çalışacak bir Türk antrenör yokmuş demek ki. 14 yabancı dedik, bana göre serbest bırakın, lazım olan alsın. Beşiktaş’ın Napoli maçında 1 tane Türk oynamadı ama ismi Beşiktaş. Milli Takım’a bakıyorum. Fatih hoca Cenk Tosun’dan başka bir santrfor bulamıyor veya Mehmet Topal’ı stoper oynatmak zorunda kalıyor” dedi.

“Sözleşmeme yazdırmadım”

Daha önceki sözleşmelerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray veya milli takımdan teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacağını madde olarak eklettiğini belirten Yılmaz Vural, “Öyle bir yere geldim ki Göztepe’ye, burası da büyük bir takım diye düşünüyorum. Benim hayallerimi gerçekleştirmem mümkün bir yer. Burada yazdırmadım mesela. Ben de artık büyük takımlıyım artık” ifadelerini kullandı.