Yusuf Şimşek’e boşanmanın bedeli ağır oldu

Eski futbolcu Yusuf Şimşek, 12 yıllık eşinden ayrıldı. Yusuf Şimşek, boşandığı eşi Nilüfer Şimşek’e Porsche marka lüks otomobil ve gayrimenkul bıraktı.

Habertürk Gazetesi’nin haberine göre İstanbul Beykoz Aile Mahkemesi'ne geçen yıl başvuran Nilüfer Şimşek, 2004'ten bu yana evli olduğu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'e boşanma davası açtı.

Şimşek dilekçesinde, uzun süredir kocasıyla anlaşmazlık yaşadıklarını, sosyal ve kültürel anlamda farklıkların ortaya çıktığını belirtti. Nilüfer Şimşek, 2 çocuğunun velayeti ile her bir çocuk için 5'er bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL nafaka ödenmesini talep etti.

10 bin TL nafaka verecek

Beykoz Aile Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya, Yusuf Şimşek ve Nilüfer Şimşek ile taraf avukatları katıldı. Taraflar duruşmada, boşanmak istediklerini, aralarında protokol yaptıklarını ve anlaştıklarını belirtti. Taraflar, yaptıkları protokolde, çocuklarının velayetinin Nilüfer Şimşek'te kalmasına karar verdi. Mahkeme, Yusuf Şimşek'in çocuklarının eğitim-öğretim masrafları ve bakım giderleri için her ay 10 bin TL vermesine hükmetti. Ayrıca mahkeme, Porsche marka otomobil ve İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan işyeri vasfındaki taşınmazın Nilüfer Şimşek'e verilmesine karar vererek çifti boşadı.