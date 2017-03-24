Zafer Kalaycıoğlu: Takımımla gurur duyuyorum

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, çok büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyerek, “Umarım bu başarılarımızı kupayla taçlandırırız. Takımımla gurur duyuyorum” dedi.

EuroCup Kadınlar rövanş karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi, evinde Galatasaray'ı 81-68 mağlup ederek finale çıktı.

Karşılaşma sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni burada temsil ettiğimizi biliyorduk. Şimdi onlara verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Hem Türkiye Kupası’nı kazandık hem de Avrupa’da final oynuyoruz. Çok büyük bir başarı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bayrağını en yukarılara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım bu başarılarımızı kupayla taçlandırırız. Takımımla gurur duyuyorum” diye konuştu.