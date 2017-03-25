2 acı, bir pankart

Türkiye’nin dört bir yanında oynanan amatör küme maçlarında kavga-dövüş haberinin gelmediği hafta yok gibi… Yaşanan sağlık skandallarının birçoğu medyaya yansımıyor bile… Ancak öyle iki haber geldi ki geçen hafta, içimiz acıdı…

18 Mart – Amatör Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Birlik Spor takımını taşıyan otobüs Malatya deplasmanına giderken devrildi. Erkeklerin bile futbol oynamakta zorlandığı topraklarda tutkularının peşinde koşan ve kazada yaralanan futbolculardan takımın golcüsü Dicle Aslan maalesef hayatını kaybetti. Ne eskort aracı vardı ne de otobüste bir sağlık görevlisi.

19 Mart – Amatörde mücadele eden Sugören Gençlerbirliği futbolcusu Kürşat Özpolat, golünü atıp maç sonu otomobiliyle Yalova'ya dönerken kaza yaptı. Genç futbolcu maalesef kurtarılamadı.

20 Mart – Kulüpler Birliği tarafından Futbol Zirvesi'nin ikincisi Haliç'te düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı da katıldı ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (TASKF) tarafından “Türkiye Amatör Spor Kulüpleri size minnettardır” pankartıyla karşılandı. Spora yaptıkları yardımlardan bahsedip referandum için destek istedi. Daha sonra söz alan TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise ‘spor da artık iktidarın emrine girdi' sözünü tescil ederek konuşmasını “17 Nisan sabahı ‘evet' diyen bir Türkiye ile uyanmak dileğiyle” cümlesiyle tamamladı. Ayakta dakikalarca alkışlandı falan…

Futbola siyaset karıştırmak ona yapılacak en büyük ihanettir. Bu; bilet alıp maça giden taraftarın, kulüp üyelerinin sorunu. Benim naçizane önerim ise TASKF'a. Pankarttaki minnetinizi biraz da güvenlik önlemlerine çevirseniz hiç fena olmaz…