A Milli Takım Eskişehir’de

A Milli Takım, 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile oynayacağı karşılaşma için Eskişehir'e geldi.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde dün akşam Finlandiya’yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım, Moldova ile hazırlık maçında karşılaşmak için Eskişehir’e geldi.

Özel uçakla Antalya’dan Eskişehir’e gelen milli takım kafilesini, Hasan Polatkan Havaalanında AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve taraftarlar karşıladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havaalanında taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kafileyi taşıyan otobüs, polis eskortu eşliğinde Eskişehir merkezinde bulunan bir otele hareket etti. Ay-yıldızlı takımın Moldova maçı için belirlenen 24 kişilik kadroda bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Harun Tekin (Bursasor), Recep Kıvrak (Trabzonspor)

Defans: Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Çalık (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Güray Vural (Kayserispor), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Orta saha: Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Arda Turan (Barcelona), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Cengiz Ünder (Başakşehir), Olcay Şahan (Trabzonspor),

Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Wolfsburg)