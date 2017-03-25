A Milli Takım Eskişehir’de ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Moldova ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, Eskişehir'de hazırlıklarına başladı.

Fatih Terim yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aldığı Finlandiya galibiyetinin ardından, Moldova ile yapılacak olan hazırlık maçı için Eskişehir’e geldi.

Akşam saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ne gelen A Milli Takımı, Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli karşıladı. A Milli Takımlar Teknik Direktörü Terim ile sarılan Mustafa Denizli, bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdiler.

Basına açık şekilde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Antrenmanda pas çalışmalarına ağırlık veren A Milli Takım, yarı sahada yapılan çift kale maç ile çalışmalarına devam etti.