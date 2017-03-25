Abdurrahim Albayrak: 2018 için iddialıyım

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, mali genel kurulda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Sarı-Kırmızılıların gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

NTV Spor’a da açıklamalarda bulunan Albayrak,”Her şeyden önce milli takımın zaferini kutlamak istiyorum. Başta Fatih hocam ve Ali Dürüst kardeşimi ağabeyimi kutluyorum. Seviyeli bir kongre oluyor, Galatasaray’ın yapısına uygun konuşmalar geçiyor.

Fakat benim Galatasaray Futbol Takımı’yla ilgili ciddi endişelerim var. Bu sezon ve gelecek sezon için. Kongrede Avrupa Kupalarına gidilecek diyorlar fakat finansal planlamadan önce hak kazanmamız lazım. Bu da muallak!

Galatasaray’ın şu anda mevcut başkanı var. Adaylığı konuşmak ne bana ne de başkasına düşmez. Fakat Galatasaray bir gecede başkan çıkarttı. O dönem Duygun Başkan beni aradı ve gece yönetime girdim, 1 yıl boyunca güzel şeyler yaşadık.

2018 için iddialıyım. Ali Dürüst, ben ve Fatih Terim güzel üçlü oluşturduk. O arada Ünal Aysal Başkan dolduruşa geldi. Fatih hocanın gitmesi, Mancini’nin gelmesi, biz geldik Hamza hocayı aldık ve 3 kupa kazandık. O başarılı hoca gönderildi, sık sık hoca değişikliği takıma maddi anlamda külfet oldu. Hamza Hamzaoğlu’yla bugüne kadar devam edilseydi en az 50-60 milyon Euro kar edilirdi” ifadelerini kullandı.