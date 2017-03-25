Akhisar Belediyespor, Smith ile kazandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde Akhisar Belediyespor, sahasında İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol'u konuk etti.

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele veren Akhisar Belediyespor evinde konuk ettiği İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol takımını 87-81 mağlup etti.

Akhisar Belediyespor’da Tyler Smith, 27 sayı 6 ribaund ve 2 asist ile maçın yıldızı oldu. Akhisar Belediye Spor Salonunda ligin 30.hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor ilk devreyi 47-51 geride kapattı. Üçüncü çeyrekte rakibnine üstünlük sağlayan ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor karşılaşmadan 87-81 galip ayrılarak ligde 12. galibiyetini aldı.

Akhisar Belediyespor’da Tyler Smith 27 sayı 6 ribaund ve 2 asist ile maçın yıldızı olurken, konuk ekip İstanbulspor Beylikdüzü’nde ise Brandon Philip Drown 23 sayı 10 ribaund ve 3 asistle oynadı. Akhisar Belediyespor ligdeki puanını 41’e yükseltirken konuk ekip ise 48 puanda kaldı.

Akhisar Belediyespor ligin 31. haftasında 31 Mart Cuma günü saat 14.30'de Final Gençlik Basketbol takımına konuk olacak. Afyon Belediye ise 1 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Mamak Belediye Ankara DSİ'yi konuk edecek.