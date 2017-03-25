Alanyaspor’dan Eymen bebeğe destek

Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu, 1 Nisan Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak Kasımpaşa maçının bilet gelirlerini Sakarya'da SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası olan 6,5 aylık Eymen Çapkın için başlatılan yardım kampanyasına bağışlayacak.

Sakarya'da yaşayan Metin ve Neziha Çapkın çiftinin 6,5 aylık bebeği Eymen’in 561 bin dolar tutarındaki ilaç masrafları için başlatılan kampanyaya Aytemiz Alanyaspor’dan da destek geldi. Eymen'in 10 binde 1 görülen bu hastalıktan kurtulması için başlatılan kampanyaya Aytemiz Alanyaspor Kulübü de cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçının bilet gelirlerini bağışlayarak destek verecek.

Eymen bebek için oynayacaklar

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig kulüplerine kampanyaya destek vermeleri için çağrıda bulundu. Başkan Çavuşoğlu, kampanyaya destek vermek için Kasımpaşa maçının bilet gelirlerini Eymen bebeğin tedavisi için bağışlayacaklarını söyledi. Alanya halkının her zaman hayır işlerine duyarlılık gösterdiğini ve bu kampanyaya da destek vereceğine inandığını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Milletimize düşen görev Eymen bebek için bilet alarak maça gelmektir. Kombinesi olan arkadaşlarımızın da kampanyaya destek verebilmesi için stat girişine bağış kutusu koyacağız. İnşallah bu kampanyaya diğer süper lig kulüplerimiz de destek verir ve kampanya amacına ulaşır” dedi.

Ayrıca kulübün resmi sosyal medya hesaplarında da görsel yayınlanarak Alanya halkını maça ve desteğe davet ettiler.