Atletizm Milli Takımı Uganda’da

Türkiye'nin de yer aldığı 60 ülkeden 557 atletin yarışacağı Dünya Kros Şampiyonası, yarın Uganda'nın başkenti Kampala'da yapılacak.

Türkiye, şampiyonaya büyük erkeklerde bir sporcu ile katılırken, karışık takım bayrak yarışında ise dört sporcu olmak üzere toplam beş atletle katılıyor. Dünya şampiyonasına Kenya’da hazırlanan Milliler, Uganda’ya dün gece kara yolu ile geçerek kampa girdiler. Atletizm Mesafeler Milli Takım Antrenörü Carol Santa, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

”Bizim çocuklar için çok önemli bir yarışma. Ali ve Polat dışında hiçbir sporcumuz bu büyüklükte bir yarışa katılmadılar. Bizim sporcularımız, Dünya seviyesindeki bu yarışmaları televizyondan izliyorlardı. Onlar için yarınki Dünya Kros yarışması çok önemli. Ali ve Polat bu sevide bir yarışmada yarıştı. Diğer üç sporcumuz ilk defa yarışacak bu nedenle çok heyecanlıyız. Ülkemizde sürekli bizden madalya beklentileri olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizde çalışmalarımızı madalya getirecek en üst seviyede sürdürüyoruz. Bu yarışmada favori Ülkelerden biri olarak görünüyoruz. Çünkü Avrupa’da çok tanınmış krosçulara sahibiz. Son Avrupa kros şampiyonu olan sporcuların yer aldığı kafile ile buradayız. Burada bizden beklentiler çok büyük. Diğer ülke takımlarında tanınmış sporcular var. Etiopya, Amerika, Fransa, İspanya gibi ülkeler her zaman krosta söz sahibi olmuş ülkeler. Madalya alabilmemiz için çocukların sahaya çıkıp kendi en iyi derecelerini göstermeleri lazım. Bunu yaptıkları taktirde buradan madalya alabileceğimize inanıyorum.”

”BİZ BU SPORCULARI SATIN ALMADIK”

Yabancı sporcuların ülkemizde yarıştırılması eleştirilerine ise Carol Santa, “Bu soru bana daha önce de geldi. Şu an 2017’yi yaşıyoruz. İnsan haklarının en üst seviyede olduğu bir gündeyiz. Bir insan kendi istediği bir ülkede vatandaş olma hakkına sahip. Sporcular istediği milli takımda yarışma hakkı olduğu gibi, istemediği bir milli takımda yarışmama hakkına sahip. Bu o sporcuların insanı hakkı ve benim görüşüme göre bu çok doğal. Sporcuların vatandaşlık değiştirmeleri ile ilgili bizim ülkemizde durum şöyle: ”Biz hiçbir sporcuyu başka bir ülkeden para ile almadık. Bu çocuklar Vatandaşlık değiştirdiklerinde normal sıradan insanlardı. Türkiye atletizm federasyonu ve Türkiye Spor Bakanlığımızın destekleri ile zaman içerisinde ünlü haline geldiler Türkiye’de. Türkiye asla ve asla atletizmde para ödeyerek bu dönemde sporcu almadı. Dünyanın her yerinde insanlar vatandaşlık değiştiriyor ve bu hakka sahipler. Avrupa’daki milli takımlarda Türkiye’den çok daha fazla başka ülkelerde doğmuş ve vatandaşlık değiştirmiş sporcular var. Ben gururlu ve mutluyum. Çünkü, Bu gösteriyor ki çok iyi işler yapıyoruz. Avrupa’daki basının ilgisi ve okları bizim üzerimizde. Bizim çok büyük işler başardığımızı gösteriyor. Biz ülke olarak son yıllardaki bütün Avrupa şampiyonalarında domine ediyoruz madalyalar anlamında. İngiltere, Fransa, Portekiz ve İspanya gibi ülkeleri geçerek büyük başarılara imza atıyoruz. Bu sonuçların da onları rahatsız etmesi gayet doğal. Biz çok doğru işler başarıyoruz Atletizm Federasyonu ile birlikte. Bu durumda bize çok büyük işler düşüyor. Avrupa’da bütün oklar bize çevrilmiş durumda. Herkesin ilgi odağıyız. Ama bizim en büyük hedefimiz, bu sporcularla Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda büyük başarılar elde ederek onların dünya seviyesinde büyük birer sporcular olduğunu kanıtlamak” diye konuştu.

POLAT TEK BAŞINA YARIŞACAK

Milli takımda 12 kilometrede bireysel olarak yarışacak tek isim Polat Kemboi Arıkan. Kariyerinde Avrupa Kros şampiyonluğu ve ikinciliği bulunan 26 yaşındaki Polat, 2015’te Çin’deki Dünya Kros’ta da yarışmış ve 22. sırayı almıştı.

Ay-yıldızlı ekip, ilk kez düzenlenecek olan karışık takım yarışında madalya için koşacak. Aralık ayında yapılan Avrupa Kros Şampiyonası’nda kadınlarda ilk ikiyi alan Yasemin Can ve Meryem Akdağ ikilisiyle birlikte erkeklerde Avrupa Kros şampiyonu Aras Kaya ve 2015 Avrupa Kros şampiyonu Ali Kaya’dan oluşan dörtlü, zorlu rakiplerin arasında madalya arayacak. Tüm atletlerin ikişer kilometre koşacağı karışık takım yarışında toplam sekiz kilometre koşulacak.

TÜRKİYE FAVORİ ÜLKELER ARASINDA

Türkiye favori ülkeler arasında gösteriliyor. Karışık takım yarışında Millilerimiz IAAF Mülteci Takımı, Bahreyn, Eritre, İspanya, Etiyopya, İtalya, Kenya, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya, Türkiye, Uganda ABD ile madalya mücadelesi verecek.