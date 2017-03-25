Aytemiz Alanyaspor 5 -4 Bandırmaspor / Maç özeti

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'u 5-4 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor, milli maçlar için lige verilen arayı Bandırmaspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu’nda TFF 1. Lig takımı Bandırmaspor'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, rahat bir oyun sergiledikleri maçı 5-4 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor 5 – 4 Bandırmaspor12. dakikada atağa geçen Bandırmaspor, Droppa'nın ara pasıyla defansı geçen topla buluşan Doğan kaleye kadar topu taşıyarak sert vurdu ve top kaleci Zilamal'ın solundan filelerle buluştu: 0-1

17. dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Candeias'ın ortasında kale önünde topu karşılayan Plet'in gelişine şutunu kaleci Ali kornere çeldi.

42. dakikada Aytemiz Alanyaspor orta sahada kazandığı topu Vagner Love ile soldan taşıdı. Bu oyuncu rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi ve sert vurdu. Vagner'in şutunu savuşturmak isteyen rakip defans oyuncusunun eline temas eden topun ardından karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Vagner Love, plase vuruşu kaleciyi ters köşeye yatırarak ağlarla buluştu. 1-1

49. dakikada Aytemiz Alanyaspor, atağında oyuna ikinci yarı dahil olan Emre Akbaba ceza sahasına sokulmaya çalışırken defans tarafından düşürüldü. Hakemin serbest vuruş kararı verdiği pozisyonun devamında topun başına geçen Emre Akbaba direkt kaleye sert şut çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ali'yi geçerek ağlarla kucaklaştı. 2-1

68. dakikada atağa çıkan Aytemiz Alanyaspor, maçın 46. dakikasında oyuna giren Fernandes topu soldan hızla sürerek korner çizgisine taşıdı ve topa dokunan Plet'in vuruşu ağlarla buluştu. 3-1.

72. dakikada sağdan gelişen Bandırmaspor atağında Yiğit'in ortasında arka kale direğinde topu karşılayan Oğulcan'ın kafa vuruşuyla top fillerle buluştu. 3-2.

80. dakikada Fernandes, topu korner çizgisine kadar taşıyarak kale önüne yaptığı pas kaleciyi geçerek arkadaşı Plet'e ulaştı. Plet ise topa hafif dokunarak boş kaleye gönderdi. 4-2.

83. dakikada serbest vuruş kazanan Bandırmaspor'da topun başına geçen Oğulcan direkt kaleye şut çekti. Top oyuna ikinci yarıda dahil olan kaleci Alişan Şeker'e çarparak ağlarla buluştu. 4-3

87. dakikada Bandırmaspor atağında Droppa'nın ortasında ceza sahasında topu karşılayan ve oyuna ikinci yarıda dahil olan Burak'ın kafa vuruşu üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 4-4.

90. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında soldan ceza sahasına giren Fernandes, kaleciyi de geçerek topu Pilet'e bıraktı. Bu oyuncunun da bekletmeden vuruşu topu ağlara gönderdi. 5-4.