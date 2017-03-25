Bakan Kılıç: En iyi çim Samsun’da

Samsun’da esnaflarla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Samsunspor’un yeni stadyumu hazır. En iyi çim Samsun’da. İnşallah bu zemin üzerinde büyük başarılara imza atacağız" dedi.

Tekkeköy Belediyesi tarafından organize edilen kahvaltı programında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, esnaflarla bir araya geldi. Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile esnaflar katıldı. Esnaflara hitap eden Bakan Kılıç, “Hepimizin elini taşın altına koyması gerekir. Şunu bilmemiz lazım; bir değişim ve dönüşümden geçiyoruz. Şu anda Samsun'da ne kadar büyük alt yapı yatırımı olduğunu görüyorsunuz. Tramvayın alt yapısının oluşmuş olması da bunlardan birisi. Buradan artık şehrin merkezine gidebiliyorsunuz. Bu çok az şehirde vardır. Dolayısıyla güzel yatırımların olduğu bir dönemden geçiyoruz” şeklinde konuştu.

“Samsunspor büyük başarılara imza atacak”

Bakan Kılıç, en iyi çimin Samsunspor Stadı’nda olduğunu ifade ederek, “Samsunspor stadı da bitti. Şunu söyleyebilirim en iyi çim de bizde. Allah'ın izniyle o zeminin üzerinde Samsunspor çok büyük başarılara imza atacak. Zaten şu an tırmanışa geçti ve bu şekilde devam edecek. Sadece o da değil. Etrafıyla beraber gerçekten bir cazibe merkezi haline gelen büyük bir yatırımımız oldu. Birkaç gün önce burada fuar açılışı da yaptık. 3 ayda toplamda 4 yatırım fuarı açtık. Bunlar Samsun'un geleceğine ve gelişmesine katkıda bulunacak şeyler. Burada emekçi kardeşlerim ve işçi kardeşlerim var. Hep beraber el ele kol kola beraberce, biz de destek vererek geleceğe yürüyeceğiz inşallah. Tabii 16 Nisan'da da ben evet diyeceğim, sizin de evet demenizi bekliyorum. Bu arada Salı günü de Cumhurbaşkanımız burada olacak. Hepinizi Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile esnaflar katıldı.