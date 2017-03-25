Beşiktaş 1-3 Astra Giurgiu / Maç özeti

Özel maçta Beşiktaş, Romanya ekibi Astra Giurgiu'yu konuk etti. Mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş, evinde oynadığı hazırlık maçında farklı yenildi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Siyah Beyazlılar, Romanya 1. Lig takımlarından Astra Giurgiu ile Vodafone Arena’da karşılaştı.

Oldukça kötü bir performans sergileyen Beşiktaş mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Astra Giurgiu’nun golleri 41. dakikada İonita Alexandru, 44. dakikada Sergiu ve 63. dakikada Stan Alexandru’dan geldi. Beşiktaş’ın tek golünü ise 89. dakikada genç oyuncu Sedat Şahintürk attı.

CANER VE ERSAN GERİ DÖNDÜ, DEMBA BA DÖNEMEDİ

Beşiktaşlılar için Giurgiu maçının önemi Caner, Demba Ba ve Ersan Gülüm’ün geri dönmesiydi. Sakatlığını tamamen atlatan Caner 5 ay aradan sonra ilk kez bir maça çıkarken, Ersan Gülüm de bir yıl aradan sonra Siyah Beyazlı formayı giydi. Oynaması beklenen Demba Ba ise belinde hissettiği ağrılardan dolayı maç kadrosuna alınmadı.

Ersan Gülüm 65, Caner ise 72 dakika sahada kalırken, Caner’in mücadeleci görüntüsü dikkat çekti. Ersan Gülüm ise maçın genelinde çok kötü oynayan defans hattı içinde kendini gösterme fırsatı bulamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

35. dakikada Talisca’nın derinlemesine pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

41. dakikada ceza sahası çizgisi sağ çaprazından Ionita Alexandru’nun şık şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

44. dakikada Tolga Zengin’in hatasında Ionita Alexandru ile verkaç yapan Sergiu’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.

63. dakikada savunmada yaşanan karambolde Sergiu’nun pasında altıpasta topla buluşan Alexandru Stan’ın yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gönderdi. 3-0.

87. dakikada ceza sahası içerisinde Talisca’nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

89. dakikada Talisca’nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sedat’ın plase vuruşunda top uzak köşede filelerle buluştu. 3-1.

Beşiktaş 1-3 Astra Giurgiu

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Ali Şansalan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Tolga Zengin x, Beck x, Rhodolfo x (Fatih Aksoy dk. 65 x), Ersan Gülüm xx (Atınç dk. 65 x), Caner Erkin xx (Sedat dk. 72 x), Gökhan İnler x, Necip Uysal x (Tosic dk. 56 x), Tolgay Arslan xx, Ryan Babel xx, Talisca xx, Ömer x (Atiba dk. 80 ?)

Yedekler: Fabri, Atiba

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Astra Giurgiu: Plamen xx, Alexandru xx, Dornelas xx, Florin xx, Morais xx (Alves dk. 83 ?), Cristian xx (Andrei dk. 80 ?), Takayuki xx, Mpansaly xx, Ionita Alexandru xx, Vioerel xx (Florea dk. 60 x), Sergiu xx (Silviu dk. 72 x)

Yedekler: Ionut, Damian, Dandez Alexandru, Daniel Niculae, Balaure

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Ionita Alexandru (dk. 41), Sergiu (dk. 44), Alexandru Stan (dk. 63) (Astra Giurgiu), Sedat (dk. 89) (Beşiktaş)