Beşiktaş’a 30 milyon Euro’luk teklif geldi!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, kadroda yer alan yabancı futbolcuların sayısının düşeceği yönündeki iddialara taraftarları rahatlatacak şekilde cevap verdi.

Son dönemde transfer konusunda yaptığı başarılı hamlelerle alkış toplayan Siyah-Beyazlılar'dan, yabancı futbolcu kotası konusunda çıkan, ‘Sınırlama gelebilir' iddialarıyla ilgili olarak açıklama geldi.

DHA'ya konuşan Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, “Bunu 'Beşiktaş transferde çok başarılı önünü kesmeliyiz' mantığı ile yapıyorlarsa daha çok karar değiştirmek zorunda kalırlar. Unuttukları bir şey var; şu an en değerli Türk futbolcuları da yine sadece Beşiktaş'ta. Türk oyuncularımıza gelen transfer teklifleri toplamda 30 milyon Euro'nun üstünde ve hala da gelmeye devam ediyor” dedi.