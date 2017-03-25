Bodrumspor’a destek gecesinde renkli görüntüler

Spor Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup lideri Bodrum Belediyesi Bodrumspor, düzenlenen geleneksel destek gecesinde şampiyonluğun provasını yaptı.

Azka Otel’de düzenlenen geceye Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Kaymakam Bekir Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, oyuncu Nejat İşler, siyasi parti temsilcileri ile ilçede bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Bodrumspor taraftarı katıldı.

Gecede Bodrumlu sanatçı Gülşen Karatoprak sahneye çıkarak şarkılarla konukları coşturdu. Ligde son 7 haftaya girerken Bodrumspor’un en yakın takipçisi Silivrispor ile arasında 9 puan fark olması taraftarlar tarafından büyük coşku ile kutlandı. Ellerindeki yeşil beyaz bayrakları sallayan taraftarlar, “Yeşil Beyaz Şampiyon Bodrumspor” diye tezahürat yaptı.

Bodrumspor’a gönül veren birçok kişinin katıldığı gecede Mehmet Kocadon ve taraftarlar Bodrum yöresinin meşhur oyunu Kerimoğlu’nu oynadı. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, geceye katılan herkese çok teşekkür ederek kulübü en yukarıya taşıyacaklarını söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “İnananlar ile çıktığımız yolda bugün inanarak başarıdan başarıya koşan bir Bodrumsporumuz, futbolcularımız, yöneticilerimiz ve antrenörlerimiz ile sizlerle bu mutluluğu yaşamaktan son derece gururluyuz. Hep beraber inanarak bu yola devam edeceğiz, yılmak yok. Mücadele ruhunuzdan asla vazgeçmeyin. İnanıyorum ki Bodrumspor, sizlerle birlikte önce 2’nci Lig, sonra 1’inci Ligi, sonra Süper Lig’de bayrağını dalgalandıracak” dedi. Gecede bir taraftarın bağışladığı motosikleti 20 bin TL’ye Başkan Kocadon aldı.