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BURSASPOR
02 Nisan 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
vs
BURSASPOR
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Bursaspor tek çalışma yaptı

Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Atiker Konyaspor maçıın hazırlıklarını sürdürdü.
19:3625 Mart 2017
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Bursaspor tek çalışma yaptı

2 Nisan 2017 Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 26.Hafta maçının hazırlıkları yapılan tek çalışma ile devam etti.

Teknik direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve topla koordinasyon çalışması ile devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas çalışması yapan takımımız son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

Sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu ve Emre Taşdemir’in yanı sıra adalesindeki sertlik devam eden Boban Jovic takımdan ayrı düz koşu yaptı. Erdem Özgenç ise kondisyon salonunda çalıştı. Gribal enfeksiyon geçirdiği için dün yapılan antrenmana katılmayan Şamil Çınaz ise bugün takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor 26 Mart Pazar günü akşam saatlerinde U 21 Takımımız ile yapacağı antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler
atiker konyaspor bursaspor spor toto süper lig
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