Çanakkale Belediyespor 3-0 Seramiksan / Maç özeti

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, Seramiksan'ı konuk etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde normal sezonun son haftasında Çanakkale Belediyespor, evinde Seramiksan’ı 3-0 mağlup etti. Anafartalar Spor Salonu’ndaki müsabakanın setleri 25-21, 25-16 ve 25-22’lik skorlarla sona erdi. Çanakkale ekibi bu sonuçla play off öncesi moral bulurken baraj etabında mücadele edecek olan Seramiksan, üst üste 2. yenilgisini aldı.

Çanakkale Belediyespor 3-0 Seramiksan

SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Metin Korkut (xx)

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Seda (xxx), Jerkov (xxx), Gözde (xxx), Ceren Kestirgengöz (xxx), Kulan (xxx), Beyza (xxx), Şule (xxx), Buse (xxx)

SERAMİKSAN: Cansu (x), Nizetich (x), Ceyda (xx), Meryem (xx), Selime (xx), Krsmanovic (x), Elif (x), Nikolova (x), Sıla (x), Gamze Türk (x), Gamze Ergin (x), Sedef (x)

SETLER: 25-21, 25-16, 25-22

SÜRE: 76 dakika (25, 23, 28)