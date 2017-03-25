Caner ve Ersan geri döndü

Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Ersan Adem Gülüm, uzun süre sonra ilk kez siyah-beyazlı forma ile ilk 11'de sahaya çıkıyorlar.

Mili maçlar nedeniyle lige verilen arayı Beşiktaş, bugün Astra Giurgiu ile yapacağı maç ile dolduruyor. Siyah-beyazlı takımda uzun süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Caner Erkin, ilk kez bugün ilk 11’de yerini alıyor. Lig’in 8. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 79. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmıştı. 24 Ekim’den beri forma giyemeyen tecrübeli sol bek, 5 aylık aranın ardından siyah-beyazlı forma ile mücadele ediyor.

Ersan Gülüm yeniden sahada

Yaklaşık 1 yıldan daha fazla bir süre önce siyah-beyazlı takıma veda ederek Çin ekiplerinden Hebei Fortune’a transfer olan Ersan Adem Gülüm de uzun bir aranın ardından siyah-beyazlı formasına kavuştu. Devre arasında Beşiktaş’a katılan Ersan, fizik gücü yetersiz olduğu ve sakatlığının da devam ettiği için henüz forma şansı bulamamıştı. Başarılı stoper milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş’ın bugün Astra Giurgiu ile oynayacağı maçta ilk 11’de forma giyiyor.