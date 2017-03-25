Cenk Tosun İskandinav sever

Cenk Tosun, milli formayla 514 dakika aranın ardından ağları havalandırdı. Kariyerinde 5 golü bulunan 25 yaşındaki forvet, bunların 4’ünü İskandinav ülkelerine hem Antalya’da hem de 24 Mart’ta attı.

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Türkiye, Antalya'da Finlandiya'yı yendi, Cenk Tosun 9 ve 13. dakikada iki gol birden kaydetti. Milli formayla 17 maça çıkan 26 yaşındaki forvet, 5 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Cenk, kaydettiği 5 golün 4'ünü İskandinav ülkelerinin ağlarına gönderdi. Tecrübeli futbolcu, Antalya'da 24 Mart 2016'da İsveç'e, 24 Mart 2017'de ise Finlandiya'ya 2'şer gol attı. 9. dakikada fileleri havalandıran Cenk, bu golün sevincini yedek kulübesinde hem Fatih Terim hem de takım arkadaşlarıyla yaşadı. Terim, Cenk'e dönerek “2. golü de atacaksın” dedi. Bu diyaloğun 4 dakika sonrasında 25 yaşındaki golcü yine fileleri sarstı. Öte yandan Mart 2016'dan bu yana milli formayla ağları havalandıramayan Cenk, 514 dakika aranın ardından 13 dakika içinde 2 gol birden kaydetti.

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Finlandiya galibiyetinin mimarı Cenk Tosun, maçtan sonra, “Gollerimden dolayı çok mutluyum. ‘24 Mart şanslı günüm' diyebilirim. Antalya Arena da şanslı stat. 5 golümün 4'ünü burada atmışım. Benim işim gol atmak. Atabildiğim kadar da atacağım. Hocam bana güveniyor. Yanına gidip teşekür ettim” diye konuştu.